В Башкирии пьяный мужчина выбросил котёнка из окна

Полиция Нефтекамска расследует жестокое преступление. 38-летний местный житель выбросил из окна маленького котёнка.

Пресс-служба МВД по РБ отмечает, что во время инцидента мужчина был сильно пьян. Он выбросил питомца из окна на 9 этаже. При этом горожанин осознавал опасность своих действий и намеренно причинил котёнку страдания.

Несчастный погиб от остановки дыхания вследствие отека лёгких и множественных травм, которые он получил при падении с высоты. Об этом сообщили ветеринары клиники.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». К слову, наказание по этой статье может быть и лишением свободы до трёх лет.