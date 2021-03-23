В Уфе отец-инвалид признался в изнасиловании своей дочери

Громкая история уфимца Рашида Р. прогремела на всю Россию. Дочери обвинили его в изнасиловании, а затем отказались от своих слов, однако уголовное дело уже было возбуждено.
Как рассказали в пресс-службе СК по РБ, несмотря на то, что одна из дочерей заявила, что оклеветала папу, следователи собрали доказательную базу, которая говорит совершенно об обратном. К тому же, мужчина сам сознался в преступлении.
Сейчас 54-летний инвалид первой группы ждет суда. Прокурор запросил для мужчины 21 год тюрьмы.
Подробно об этой истории мы рассказали в своем спецрепортаже, где семья пострадавшей дала эксклюзивное интервью телеканалу БСТ.