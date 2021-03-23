В Уфе отец-инвалид признался в изнасиловании своей дочери

Громкая история уфимца Рашида Р. прогремела на всю Россию. Дочери обвинили его в изнасиловании, а затем отказались от своих слов, однако уголовное дело уже было возбуждено.

Фото №1 - В Уфе отец-инвалид признался в изнасиловании своей дочери

Как рассказали в пресс-службе СК по РБ, несмотря на то, что одна из дочерей заявила, что оклеветала папу, следователи собрали доказательную базу, которая говорит совершенно об обратном. К тому же, мужчина сам сознался в преступлении.

«Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях, написал явку с повинной и рассказал об обстоятельствах их совершения, впоследствии обвиняемый стал отрицать причастность к совершенным преступлениям. Совокупность собранных следствием доказательств свидетельствуют о причастности обвиняемого к инкриминируемым ему преступлениям, в связи с чем обвинительное заключением по делу было утверждено прокурором. В настоящее время дело рассматривается по существу в суде»

пресс-служба СК по РБ

Сейчас 54-летний инвалид первой группы ждет суда. Прокурор запросил для мужчины 21 год тюрьмы.

Подробно об этой истории мы рассказали в своем спецрепортаже, где семья пострадавшей дала эксклюзивное интервью телеканалу БСТ.

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