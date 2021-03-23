В Уфе в страшном пожаре погибли два человека, а 30 – спасены

Сегодня, 23 марта, в Уфе произошёл серьёзный пожар в многоквартирном доме №142 по улице Комсомольской. О произошедшем сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

На место происшествия в срочном порядке прибыли 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Пожар тушили по повышенному рангу. Из многоквартирного дома были эвакуированы 30 человек, среди которых двое – дети.

В квартире на пятом этаже, в которой и произошло возгорание, были найдены два тела. В огне погибли мужчина и женщина. Их личности предстоит установить дознавателям.