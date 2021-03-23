В Башкирии ищут мошенниц-целительниц, которые ограбили пенсионерку

Оказалось, к соседке пенсионерки на улице, когда она присела на скамейку возле подъезда, подошли три незнакомки. Женщина и две девушки поздоровались с ней. Незнакомка настаивала, что они якобы знакомы с пенсионеркой со времен работы на неком предприятии. Далее женщина начала расспрашивать есть ли у жительницы Салавата знакомые, которые могут сдать в аренду квартиру или подселить к себе двух молодых девушек. Тогда пожилая женщина и вспомнила про свою соседку с трехкомнатной квартирой.

пресс-служба МВД по РБ