В Башкирии ищут мошенниц-целительниц, которые ограбили пенсионерку

В Салавате 92-летняя пенсионерка стала жертвой мошенниц-целительниц. В полицию обратился сын пострадавшей женщины.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, 18 марта к женщине подошла соседка с двумя молодыми девушками. Приятельница рассказала, что незнакомки – студентки, которые приехали учиться в медколледже из Стерлитамака. Соседка попросила знакомую подселить к себе молодых девушек, ведь у неё трёхкомнатная квартира.
По доброте душевной женщина пустила студенток в свой дом. Вскоре девочки начали рассказывать пенсионерке, что на ней порча, а чтобы от неё избавиться нужны личные вещи. Пенсионерка с готовностью отдала девочкам пуховик и постельное бельё – всё это студентки убрали в спортивную сумку. Также для обряда девушки попросили деньги и украшения. Горожанка отдала девочкам более 30 тысяч рублей и золотые серёжки.
Потом студентки сообщили, что им нужно на учёбу, а вернутся они вечером. Сумку девушки взяли с собой, а деньги и украшения якобы оставили на полке, но наказали три дня не подходить к «заговоренным» предметам.
Но вечером квартирантки не вернулись, а на полке ни денег, ни украшений не оказалось Тогда пенсионерка позвонила сыну и рассказала о случившемся.
Приметы разыскиваемых:
— девушка на вид 20-25 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, длинные, носит очки; была одета в короткую шубу черного цвета, темные джинсы и замшевые сапоги с рисунком в виде орнамента из бисера и страз;
— девушка на вид 20-25 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы светлые, длинные, носит очки; была одета в темную куртку ниже пояса, темные джинсы.
Фото и видео: МВД по РБ.