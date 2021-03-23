В Уфе следователи расследуют падение 5-летнего мальчика из окна многоэтажки

В Уфе из окна многоэтажки выпал 5-летний ребенок. К счастью, ребенок выжил. Его спас сугроб, который смягчил падение с высоты.

ЧП произошло накануне в Уфе по улице Энтузиастов. Маленький мальчик самостоятельно оделся, открыл окно и рухнул вниз. По словам источника, он хотел просто погулять. В это время ребенок находился в комнате один. Его мама отлучилась ненадолго по своим делам, уточнили следователи.

В один момент мать отлучилась, а ребенок остался в комнате один, залез на подоконник и выпал из окна. Наличие снежного покрова смягчило падение. пресс-служба СК по РБ

Сейчас мальчик находится в больнице. Его состояние врачи оценили как среднее.