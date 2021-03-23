В Уфе 9-летний мальчик пострадал под колёсами иномарки

Накануне, 22 марта, в Уфе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего ребёнка. Инцидент зафиксирован у дома №28/1 по улице Транспортной.

25-летний водитель за рулём «Хёндай Солярис» не успел остановиться и наехал на 9-летнего ребёнка во дворе дома. Мальчику потребовалась помощь врачей – он повредил ногу. После оказания медпомощи, пострадавшего отпустили домой.