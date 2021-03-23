В Башкирии на пенсионерку напал грабитель с ножом

В полицию Альшеевского района обратилась 85-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой вооружённого грабителя.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, на пенсионерку напал 30-летний местный житель. Мужчина с другом проводил вечер за распитием спиртных напитков. Но вскоре алкоголь и деньги закончились, тогда он отправился «на охоту».

Мужчина заметил пенсионерку, проследовал за ней, а потом попытался напроситься в дом под предлогом жажды. Он попросил у пенсионерки стакан воды, но пострадавшая не поверила мужчине и не пустила его, чем разозлила грабителя.

Подозреваемый достал нож, потянул её к себе за руку и начал требовать деньги. Испугавшись за свою жизнь, пенсионерка отдала нападавшему 4 тысячи рублей.

Оказалось, мужчина уже был ранее судим за разбойное нападение.

Подозреваемый дал признательные показания, оставшуюся часть похищенных денег вернул. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данный момент подозреваемый заключен под стражу. пресс-служба МВД по РБ