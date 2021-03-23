Радий Хабиров принял участие в открытии Международной выставки «АгроКомплекс-2021»

Намоленным местом назвал выставку «АгроКомплекс» в Уфе директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов. Он принял участие в открытии экспозиции, которая проходит в 31-й раз.

В этом году на площади почти в 16 тысяч квадратных метров на пяти площадках выставочного комплекса собрались 310 компаний из 37 регионов России.

То, что мы это проводим весной, в преддверии посевной, придает нам новые силу. Выставка является одной из старейших в России, в Приволжском федеральном округе. Как говорится, место намоленное. Поэтому нам очень хочется, чтобы сегодняшнее мероприятие прошло с максимальной эффективностью и отдачей.  

Роман Некрасов, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России

Если говорить о сельском комплексе нашей республики, то мы активно развиваемся, в том числе и благодаря программам министерства. Мы не только развиваем сельское хозяйство, мы развиваем наши села. Здесь спасибо за программу «Комплексное развитие сельских территорий», в которой мы участвуем.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

 Среди участников компании и представители таких стран как Чешская Республика, Венгрия, Республика Беларусь. Впервые в Уфе представлены коллективные стенды Забайкальского края, Тверской и Омской областей. На площади перед выставочным комплексом развернулась экспозиция 159 единиц техники и крупногабаритного оборудования. Экспозиция будет работать до 26 марта.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Бурелар. Сольный концерт