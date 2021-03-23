Радий Хабиров принял участие в открытии Международной выставки «АгроКомплекс-2021»

Если говорить о сельском комплексе нашей республики, то мы активно развиваемся, в том числе и благодаря программам министерства. Мы не только развиваем сельское хозяйство, мы развиваем наши села. Здесь спасибо за программу «Комплексное развитие сельских территорий», в которой мы участвуем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан