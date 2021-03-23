Радий Хабиров принял участие в открытии Международной выставки «АгроКомплекс-2021»

Намоленным местом назвал выставку «АгроКомплекс» в Уфе директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов. Он принял участие в открытии экспозиции, которая проходит в 31-й раз.
В этом году на площади почти в 16 тысяч квадратных метров на пяти площадках выставочного комплекса собрались 310 компаний из 37 регионов России.
Среди участников компании и представители таких стран как Чешская Республика, Венгрия, Республика Беларусь. Впервые в Уфе представлены коллективные стенды Забайкальского края, Тверской и Омской областей. На площади перед выставочным комплексом развернулась экспозиция 159 единиц техники и крупногабаритного оборудования. Экспозиция будет работать до 26 марта.