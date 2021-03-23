В Уфе стартовал фестиваль «Театральный декадник»

Зрители столицы могут увидеть яркие постановки прошлого сезона и премьерные спектакли театров Башкортостана, поставленные в рамках проектов «Театры малых городов» и «Театры – детям» проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». В фестивале участвуют восемь театров республики. Показы продлятся до 25 марта.

Накануне состоялось совещание, где обсудили недочеты и успехи фестиваля. За четыре года проведения творческого декадника у театров Башкирии появилось новое техническое оборудование, закуплены автобусы. Также врачам и медицинскому персоналу ковид-госпиталей подарят билеты на все спектакли фестиваля.