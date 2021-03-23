Названа самая прибыльная отраслевая профессия в Башкирии

В России назвали самые оплачиваемые отраслевые профессии. Так, на первом месте расположились нефтяники из Сахалина, которые получают 380 тысяч рублей в месяц за свою работу.

Башкирия заняла 44 место по данному показателю из 85 субъектов страны. Самая прибыльная профессия в республике - это преподавательская и научная деятельность. За нее предлагают 58 тысяч рублей.

Также в лидерах оказалась Москва. В столице России в сфере финансовых услуг можно получать до 180 тысяч рублей. Тройку рейтинга закрывает Ямало-Ненецкий округ. Там самой хлебной профессией также является добыча нефти и газа. За это предлагают 170 тысяч рублей.