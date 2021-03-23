Министерство науки и высшего образования выразило поддержку Башкирии в вопросе объединения вузов

Объединения двух крупных республиканских вузов - УГАТУ и БГУ - поддержали на федеральном уровне. Так, прибывший в Уфу с рабочим визитом заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев заявил, что у республики есть все шансы получить финансовую поддержку на развитие идеи.

Фото №1 - Министерство науки и высшего образования выразило поддержку Башкирии в вопросе объединения вузов

«Когда объединяются потенциалы разных вузов, то качество заявки [на участие в программе господдержки – прим. ред.], её здоровая амбициозность повышаются и, соответственно, повышаются шансы. Поэтому мы рассчитываем, что объединительные идеи, которые сегодня закладываются под этот университет, найдут своё отражение в этой заявке, и что, несомненно, и комиссия, и совет высоко оценят. Поэтому очень приветствуем эту инициативу»

Дмитрий Афансьев

В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил профильное ведомство за поддержку. Руководитель республики выразил надежду на то, что слияние БГУ и УГАТУ позволит Башкирии вырваться вперед в научной сфере.

Я хочу поблагодарить ваше министерство за поддержку, которую вы оказываете республике. Благодаря этому мы смогли получить федеральный статус для создаваемого в Башкортостане Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, а теперь приступили к созданию большого университета. Не секрет, что тенденции развития высшей школы предполагают ужесточение конкуренции, и нам не хотелось бы остаться на обочине.

Радий Хабиров
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