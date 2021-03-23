Министерство науки и высшего образования выразило поддержку Башкирии в вопросе объединения вузов

«Когда объединяются потенциалы разных вузов, то качество заявки [на участие в программе господдержки – прим. ред.], её здоровая амбициозность повышаются и, соответственно, повышаются шансы. Поэтому мы рассчитываем, что объединительные идеи, которые сегодня закладываются под этот университет, найдут своё отражение в этой заявке, и что, несомненно, и комиссия, и совет высоко оценят. Поэтому очень приветствуем эту инициативу»

Дмитрий Афансьев