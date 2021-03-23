Министерство науки и высшего образования выразило поддержку Башкирии в вопросе объединения вузов

Объединения двух крупных республиканских вузов - УГАТУ и БГУ - поддержали на федеральном уровне. Так, прибывший в Уфу с рабочим визитом заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев заявил, что у республики есть все шансы получить финансовую поддержку на развитие идеи.
В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил профильное ведомство за поддержку. Руководитель республики выразил надежду на то, что слияние БГУ и УГАТУ позволит Башкирии вырваться вперед в научной сфере.