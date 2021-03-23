«Салават Юлаев» выбывает из борьбы за Кубок Гагарина

«Салават» не справился с «Ак Барсом». Во втором раунде плей-офф КХЛ казанский клуб оказался сильнее уфимской дружины.

Хоккейный сезон завершился. «Салават Юлаев» со счетом 0:4 уступил в серии казанскому «Ак Барсу». Сегодняшний матч хотя и завершился поражением, однако уфимцы преподнесли «Ак Барсу» большой сюрприз, изменив сочетание всех игровых пятерок. Первую половину игры казанцы пытались понять, что происходит, как-то перестроиться. Однако шайбы все равно начали влетать в ворота уфимцев. «Салават» пропустил дважды в конце второго периода и еще раз в начале третьего.

Тренерский штаб пошел на риск и заменил голкипера Даниила Тарасова на шестого полевого игрока. В таком составе 6 на 5 юлаевцы забросили две шайбы, и до конца матча сохранялась интрига: был шанс перевести игру в овертайм, но уфимцы не смогли им воспользоваться.