В Башкирии погибшего от коронавируса волонтера представят к награде

Погибшего от COVID-19 волонтера представят к награде. Об этом сообщили в правительстве республики. Радик Асфандияров официально признан первым членом добровольческого движения в регионе, который умер от коронавируса. По всей стране объявлен флешмоб в поддержку семьи мужчины, в рамках которого под хэштегом #мирныйподвиг неравнодушные пишут слова утешения.
Это единственное интервью Радика Асфандиярова, которое он давал в качестве волонтёра. С начала пандемии мужчина только по данным штаба обслужил более ста вызовов, но обсуждать свою добровольческую деятельность не любил. Даже не все родные знали, что в свободное от работы время Радик развозит продукты пожилым или принимает звонки в колл-центре.
В ряды добровольцев он вступил сразу после объявления режима массовой самоизоляции в марте прошлого года. В анкете так и указал, что его цель – помощь пожилым и маломобильным. И будучи волонтером, мужчина всегда выходил за рамки своих прямых обязанностей. Т.е. не только доставлял продукты и лекарства, но мог принести воду из родника или что-нибудь починить.
Активный, добрый, бескорыстный. Всегда откликался по первому же звонку и никогда не отклонял заявки. А вот на собственное награждение, когда ему должны были вручить благодарственную грамоту, время найти никак не мог.
Он не жалел ни сил, ни времени. А ведь помимо основной работы диспетчера в районных электросетях, у него была ещё и дополнительная. Впрочем, Радик никогда не прикрывался волонтерством, которым занимался исключительно в свободное время. Во время одной из последних акций мужчина нарядился в костюм Деда Мороза, чтобы под Новый год развозить подарки нуждающимся детям.
Коронавирусом Радик Асфандияров заболел в феврале. Поначалу лечился дома, затем был госпитализирован. Мужчина скончался в инфекционной больнице села Зубово.
Радику Асфандиярову было всего 36 лет. У него остались родители, жена и двое детей. Как волонтер он был застрахован. Региональные власти окажут финансовую поддержку родным мужчины.
В память о добровольце по всей стране запущен флешмоб, в ходе которого неравнодушные в соцсетях благодарят героя нашего времени за заботу и доброту. А в правительстве также представили волонтера к награде – посмертно.