В Башкирии погибшего от коронавируса волонтера представят к награде

Погибшего от COVID-19 волонтера представят к награде. Об этом сообщили в правительстве республики. Радик Асфандияров официально признан первым членом добровольческого движения в регионе, который умер от коронавируса. По всей стране объявлен флешмоб в поддержку семьи мужчины, в рамках которого под хэштегом #мирныйподвиг неравнодушные пишут слова утешения.

Это единственное интервью Радика Асфандиярова, которое он давал в качестве волонтёра. С начала пандемии мужчина только по данным штаба обслужил более ста вызовов, но обсуждать свою добровольческую деятельность не любил. Даже не все родные знали, что в свободное от работы время Радик развозит продукты пожилым или принимает звонки в колл-центре.

Он не любил хвастаться, просто сам все делал. Помогал детям, бабушкам. Гузель Ситдикова, сестра Радика Асфандиярова

В ряды добровольцев он вступил сразу после объявления режима массовой самоизоляции в марте прошлого года. В анкете так и указал, что его цель – помощь пожилым и маломобильным. И будучи волонтером, мужчина всегда выходил за рамки своих прямых обязанностей. Т.е. не только доставлял продукты и лекарства, но мог принести воду из родника или что-нибудь починить.

Они помогли мне наладить водозаборную скважину. Я не ожидала даже такой помощи. Раиса Майорова, пенсионерка

Активный, добрый, бескорыстный. Всегда откликался по первому же звонку и никогда не отклонял заявки. А вот на собственное награждение, когда ему должны были вручить благодарственную грамоту, время найти никак не мог.

Многие звонки поступали уже не через колл-центр, а ему лично. Люди звонили и просили его помочь. Ильвина Байбурина, руководитель волонтерского штаба Чишминского района

Он не жалел ни сил, ни времени. А ведь помимо основной работы диспетчера в районных электросетях, у него была ещё и дополнительная. Впрочем, Радик никогда не прикрывался волонтерством, которым занимался исключительно в свободное время. Во время одной из последних акций мужчина нарядился в костюм Деда Мороза, чтобы под Новый год развозить подарки нуждающимся детям.

Коронавирусом Радик Асфандияров заболел в феврале. Поначалу лечился дома, затем был госпитализирован. Мужчина скончался в инфекционной больнице села Зубово.

Попал в реанимацию, под кислородом. Звонить не мог, иногда выходить на связь через WhatsApp. Все вот так быстро случилось. Радик Губайдуллин, коллега Радика Асфандиярова

Радику Асфандиярову было всего 36 лет. У него остались родители, жена и двое детей. Как волонтер он был застрахован. Региональные власти окажут финансовую поддержку родным мужчины.

Когда в прошлом году мы принимали законопроект о страховании волонтеров, мы надеялись, что таких случаев не будет. Но, к сожалению, это произошло, и случай с Радиком Асфандияровым показывает, что волонтер сможет помочь своей семье. Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома Башкортостанского регионального отделения «Единой России»