В Уфе врачи спасли роженицу со сложным диагнозом

В Республиканском перинатальном центре врачи спасли роженицу и ребенка. У женщины произошло врастание плаценты в матку. Но медики сумели провести кесарево сечение и сохранить не только жизнь малыша, но и детородный орган женщины. Врачи использовали методику, которую ранее не применяли.

Он первый, кто увидел ребенка не на экране аппарата УЗИ, а вживую. Руслан Гарифуллин помог малышу появиться на свет. Пока ребенка готовят к выписке, за дверью волнуется папа. Жену он не видел уже месяц, а на сына и вовсе посмотрит впервые. Жизнь малыша и его мамы были под угрозой. Регину Шайгарданову доставили в перинатальный центр на сохранение из города Октябрьского. Врачи обнаружили патологию: плацента вросла в матку. Роженица могла потерять много крови.

Методика заключается в ограничении кровопотери путем перекрытия сосудов, снабжающих кровью матку. Через бедренную артерию вводятся специальные баллоны и раздуваются. Процесс реабилитации будет более легким. Руслан Гарифуллин, заведующий отделом контроля и качества Республиканского перинатального центра

Кровоснабжение в матке на время приостанавливается, что дает время хирургам для проведения кесарева сечения без кровотечения. В перинатальном центре такую операцию провели впервые.

Раньше врачам приходилось прибегать к радикальным методам – удалению матки. А после такой операции женщина может стать мамой еще раз.

Взяв сына в руки, счастливый папа уже не мог отвести глаз. С именем новоиспеченные родители уже определились.

Хотим назвать Амирханом. Долгожданный ребенок. Слава богу, доверились врачам, и все отлично. Айрат и Регина Шайгардановы