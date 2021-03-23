В МинЖКХ Башкирии прошло совещание рабочей группы по вопросам платы за отопление

Сегодня в Министерстве ЖКХ республики прошло совещание рабочей группы при правительстве, созданной по поручению главы Башкортостана. На обсуждение были приглашены общественники и активисты движения «СтопБашРТС». Последние могли лично задать вопросы депутатам Госсобрания, сотрудникам Госкомитета по тарифам и Госкомитета по жилищному и строительному надзору.

Руководители ресурсоснабжающих организаций провели сравнительный анализ начисления платы за отопление на примере нескольких жилых домов, который показал, что итоговая сумма оплаты за отопление за 2020 год незначительно отличается от итоговой суммы за 2019. А руководители управляющей компании рассказали о мерах, которые применяются для организации достоверного учета показаний общедомовых приборов учета.

Рост платы сверх расчетной величины изменения температуры наружного воздуха был зафиксирован в декабре в 23 районах и городах. На сегодняшний день первый этап перерасчета подошел к концу, жители Башкортостана получили результаты в платежках за февраль. Второй этап для абонентов предприятия «Уфимские инженерные сети» тоже завершен. Те, кто обращался за изменением расчета, получат их в квитанциях за этот месяц, а вот у абонентов «БашРТС» есть еще время для перерасчета до 15 апреля. Заявление можно подать онлайн.