В Башкирии женщина обвинила бывшего мужа в похищении сына

Драматичная история разворачивается в эти дни в Нефтекамске. Горожане массово отмечают главу города под постами женщины, которая обвинила экс-супруга в похищении ребенка.

Жительница Нефтекамска Эльза В. просит неравнодушных людей в социальных сетях помочь ей. Дело в том, что, по ее словам, 40-летний бывший супруг похитил ее сына и не выходит на связь.

Несколько недель назад, 10 марта, Нефтекамский городской суд вынес решение в пользу Эльзы, о чем свидетельствуют опубликованные девушкой документы. Слуги Фемиды определили, что ребенок 2020 года рождения после развода родителей будет жить с матерью.

И вот, после официального решения суда, мужчина решил забрать ребенка себе. Эльза не находит себе места - мужчина просто не открывает дверь, не отвечает на звонки. Даже после суда в пользу Эльзы он не дает увидеть малыша, которому через пару недель исполнится годик.

Окончательно отчаявшись, женщина решила предать огласке свою непростую историю. Выяснилось, что экс-супруг жил на две семьи. У Эльзы даже оказалась переписка бывшего мужа с его второй возлюбленной. Как видно по ее ответам, для нее было шоком узнать о существовании семьи у своего благоверного.

Спустя некоторое время Эльзе начали писать другие жительницы Нефтекамска, которые давным-давно были с ее бывшем мужем в отношениях. О мужчине все отзываются нелестным образом: он изменял, морально давил на своих избранниц.

Тем временем местные жители активно отмечают в социальных сетях известных общественных деятелей, телеведущих, а также мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева на постах с этой историей в надежде, что кто-то из них поможет раз и навсегда разобраться в этой проблеме.