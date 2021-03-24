В Уфе ищут молодых поэтов, прозаиков и журналистов

В Уфе ищут молодых авторов, поэтов, прозаиков, фотографов, художников и юных журналистов. Московский детско-юношеский журнал «Серебряные сверчки» приглашает желающих в возрасте от 9 до 21 года поделиться своими творческими работами с редакцией.

Юные авторы поднимают в издании актуальные для них вопросы: от сдачи экзаменов и поступления в вузы, до комичных ситуаций и личных переживаний. Журнал - некоммерческий, отбор работ ведется юношеской редколлегией. Также московский журнал «Литературные знакомства» планирует разработать раздел «Башкирская тетрадь», где будут печатать статьи авторов из республики и рассказывать про уникальную культуру нашего региона. Главный редактор двух изданий – писатель Лола Звонарева, приглашает всех творцов Башкортостана к сотрудничеству. ([email protected])