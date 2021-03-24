Гострудинспекция Башкирии расследует смертельное ДТП, в котором погиб работник ИП

Смертельное ДТП, произошедшее в минувшую пятницу в Белорецке, унесло жизнь 28-летнего местного жителя. На молодого человека наехал пьяный водитель элитной иномарки. В это время погибший был на рабочем месте: он трудился в дорожником.
Трагедией заинтересовалась Гострудинспекция Башкирии, которая начала расследование происшествия. Погибший работал в компании индивидуального предпринимателя. В день трагедии он и его коллеги производили дорожные работы. Надзорному органу предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к смертельному случаю.