Гострудинспекция Башкирии расследует смертельное ДТП, в котором погиб работник ИП

Смертельное ДТП, произошедшее в минувшую пятницу в Белорецке, унесло жизнь 28-летнего местного жителя. На молодого человека наехал пьяный водитель элитной иномарки. В это время погибший был на рабочем месте: он трудился в дорожником.

Фото №1 - Гострудинспекция Башкирии расследует смертельное ДТП, в котором погиб работник ИП

Результат освидетельствования составил 0,581 мг. В 2019 году он уже был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения. Водительское удостоверение после решения суда не сдавал

пресс-служба ГИБДД по РБ

Трагедией заинтересовалась Гострудинспекция Башкирии, которая начала расследование происшествия. Погибший работал в компании индивидуального предпринимателя. В день трагедии он и его коллеги производили дорожные работы. Надзорному органу предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к смертельному случаю.

На подсобного рабочего был совершён наезд сторонним автомобилем. В результате полученных травм молодой мужчина скончался на месте. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

пресс-служба Гострудинспекции
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