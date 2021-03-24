В Башкирии предлагают учредить День ветерана труда

Отмечать День ветерана труда предлагается 18 января. Депутаты отмечают, что именно в этот день в 1974 году в стране была учреждена медаль «Ветеран труда». Награда присуждалась за многолетний добросовестный труд в народном хозяйстве, в области науки, культуры, народного образования, здравоохранения, в государственных учреждениях и общественных организациях.