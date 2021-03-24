В Башкирии в страшном ДТП пострадали пятеро детей

Сегодня, 24 марта, рано утром в Зилаирском районе произошло страшное ДТП. Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, в аварии есть пострадавшие.

На автодороге столкнулись грузовик и «ВАЗ-2110». В общей сложности в машинах находились семеро человек, среди которых пятеро – дети.

Несчастных зажало в покорёженном легковом автомобиле. Пострадавшим понадобилась помощь спасателей. В аварии погибших нет, однако все пятеро детей серьёзно пострадали. Трое из них доставлены в больницу Зилаирского района в состоянии средней тяжести, а двое в тяжёлом состоянии госпитализированы в медучреждение Сибая.

Движение на автодороге не затруднено.