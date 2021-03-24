Хоккей и скандинавская ходьба: как развивается спорт в Дуванском районе

В Дуванском районе построили три хоккейные коробки и три спортивных центра. О спортивных достижениях местных жителей и "башкирской" ходьбе – в материале БСТ.
Забить шайбу в ворота противника для тринадцатилетнего Тимура Сафина уже привычно. С шести лет мальчик не пропускает ни одной тренировки команды. В спорт его привел отец, детский тренер по хоккею. Именно он привил сыну любовь ко льду. Тимур мечтает забивать голы в качестве игрока национальной хоккейной лиги.
К своим мечтам мальчик идет уверенными шагами. Сегодня Тимур и ребята из его команды могут заниматься круглый год. Совсем недавно в районе открыли три хоккейных коробки и три спортивных центра. Также планируют построить и ледовый дворец. Обновление инфраструктуры позволит команде выигрывать и республиканские соревнования.
В Дуванском районе также очень популярны фигурное катание, лыжный спорт, волейбол, йога и скандинавская ходьба. Последнее занятие быстро прижилось среди местных жителей.
Для дальнейших спортивных успехов в районе планируют построить новый культурно-оздоровительный комплекс. Со спортивным залом, бассейном с четырьмя дорожками и ледовой ареной. И, возможно, благодаря такой поддержке местных спортсменов совсем скоро республику будут прославлять имена олимпийских чемпионов из Дуванского района.