Хоккей и скандинавская ходьба: как развивается спорт в Дуванском районе

В Дуванском районе построили три хоккейные коробки и три спортивных центра. О спортивных достижениях местных жителей и "башкирской" ходьбе – в материале БСТ.

Забить шайбу в ворота противника для тринадцатилетнего Тимура Сафина уже привычно. С шести лет мальчик не пропускает ни одной тренировки команды. В спорт его привел отец, детский тренер по хоккею. Именно он привил сыну любовь ко льду. Тимур мечтает забивать голы в качестве игрока национальной хоккейной лиги.

Я мечтаю стать великим хоккеистом, потому что хоккей мне приносит удовольствие. Я тут могу проявлять себя во многом, например, забить гол, обойдя пятерых. Тимур Сафин

К своим мечтам мальчик идет уверенными шагами. Сегодня Тимур и ребята из его команды могут заниматься круглый год. Совсем недавно в районе открыли три хоккейных коробки и три спортивных центра. Также планируют построить и ледовый дворец. Обновление инфраструктуры позволит команде выигрывать и республиканские соревнования.

На протяжении четырех лет мы возим ребят по республике, чтобы они играли и набирались опыта. Марат Сафин, детский тренер по хоккею

В Дуванском районе также очень популярны фигурное катание, лыжный спорт, волейбол, йога и скандинавская ходьба. Последнее занятие быстро прижилось среди местных жителей.

Мы раньше стихи читали, а из-за коронавируса не получается. Мы ходьбой занимаемся – и полезно, и интересно. Галина Лихачева, руководитель клуба «Жить здорово» при культурно-досуговом центре Дуванского района

У нас очень спорт развит – и хоккей, и лыжи. Мы вторую лыжную трассу осветили. Фаиль Мухамадеев, глава администрации Дуванского района