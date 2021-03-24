В Уфе лже-сантехник обманул 73-летнюю пенсионерку

В полицию Уфы обратилась 73-летняя пенсионерка. Она заявила, что стала жертвой сантехника-мошенника.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, женщине позвонил неизвестный мужчина, представился сантехником и рассказал, что пенсионерка топит соседей. Доверчивая уфимка сразу постаралась исправить ситуацию и пригласила мужчину в дом.
Неизвестный сделал вид, что что-то чинит под ванной, а потом отметил, что в квартире у пенсионерки нужно заменить некоторые запчасти. Также мужчина предложил самостоятельно сходить в магазин. Уфимка вручила мошеннику 3 тысячи рублей, даже не подозревая, что больше никогда «сантехника» не увидит.
Вечером пенсионерка поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию.