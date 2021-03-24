В Уфе лже-сантехник обманул 73-летнюю пенсионерку

В полицию Уфы обратилась 73-летняя пенсионерка. Она заявила, что стала жертвой сантехника-мошенника. 

Фото №1 - В Уфе лже-сантехник обманул 73-летнюю пенсионерку

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, женщине позвонил неизвестный мужчина, представился сантехником и рассказал, что пенсионерка топит соседей. Доверчивая уфимка сразу постаралась исправить ситуацию и пригласила мужчину в дом.

Неизвестный сделал вид, что что-то чинит под ванной, а потом отметил, что в квартире у пенсионерки нужно заменить некоторые запчасти. Также мужчина предложил самостоятельно сходить в магазин. Уфимка вручила мошеннику 3 тысячи рублей, даже не подозревая, что больше никогда «сантехника» не увидит.

Вечером пенсионерка поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Стражи порядка проводят мероприятия, направленные на розыск мошенника. Полиция рекомендует гражданам не вступать в доверительные отношения с незнакомыми людьми. Если посторонние представляются сотрудниками коммунальных или иных служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. Очень важно также предупредить пожилых родственников о возможной опасности.

пресс-служба МВД по РБ 
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