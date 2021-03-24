Минздрав Башкирии рассказал, кому нужно носить маски после прививки от COVID-19

23 марта в Министерстве здравоохранения Башкирии прошёл традиционный брифинг, связанный с вопросами коронавирусной инфекции в регионе.
Так, замминистра здравоохранения Евгений Кустов сообщил, кому нужно носить маски после вакцинации от COVID-19. Оказалось, носить средства индивидуальной защиты нужно всем, так как после прививки иммунитет к коронавирусу образуется в течение 3-6 недель.
Соответственно, помимо ношения масок, также присутствует необходимость чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Также Евгений кустов отметил, что привитый может стать переносчиком инфекции, а также что не стоит бояться повышенной температуры в течение трёх дней после прививки – это нормальная реакция организма.