Минздрав Башкирии рассказал, кому нужно носить маски после прививки от COVID-19

23 марта в Министерстве здравоохранения Башкирии прошёл традиционный брифинг, связанный с вопросами коронавирусной инфекции в регионе.

Так, замминистра здравоохранения Евгений Кустов сообщил, кому нужно носить маски после вакцинации от COVID-19. Оказалось, носить средства индивидуальной защиты нужно всем, так как после прививки иммунитет к коронавирусу образуется в течение 3-6 недель.

Соответственно, помимо ношения масок, также присутствует необходимость чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.