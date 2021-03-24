В Уфе школьникам рассказали о беспилотных технологиях

В башкирской гимназии в Уфе прошел «Урок цифры». Школьникам рассказали о беспилотных технологиях.

Открытое занятие провел один из руководителей компании «Яндекс». Мероприятие прошло по всей стране, старшеклассникам показали, что происходит "под капотом" беспилотного автомобиля и какие процессы позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут. По словам министра образования республики Айбулпата Хажина, такие занятия должны помочь детям сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием и, возможно, привлечь будущих айтишников.