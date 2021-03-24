В центре образования Уфы открылся обновленный этнографический музей

В уфимском центре образования №25 открылся обновленный интерактивный этнографический музей. Он создан для изучения татарского языка. Проект в школе удалось реализовать благодаря Гранту главы республики.

Такие редкие экспонаты теперь украшают новый этнографический музей. Бытовую утварь, ручные мельницы, предметы интерьера предоставили жители микрорайона Нижегородка. Планировка и обстановка позволит школьникам попасть в настоящую татарскую деревню и увидеть жизнь сельчан.

Этнографический музей организовали при кабинете татарского языка. Учителя говорят, что он позволит детям увидеть и узнать о тех предметах, которые уже редко встречаются в деревнях.

Новый музей появился в школе благодаря гранту Главы Башкортостана. Его сумма составила почти 640 тысяч рублей. На работу ушло менее двух месяцев. Появился здесь и интерактивный стол. На нем в игровой форме ученики смогут учить новые слова, знакомится с культурой и выполнять тесты.