В Башкирии сотрудник ДПС и пассажир авто развязали драку прямо на дороге

«Во время беседы с водителем пассажир машины начал конфликт с инспекторами дорожного движения и ударил одного из них. Полицейскими мужчина был задержан. В отношении него составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). По факту неповиновения сотрудникам полиции собран материал, который будет направлен в Следственный комитет по РБ»

пресс-служба МВД по РБ