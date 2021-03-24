В Башкирии завершается подготовка к посевной

В южных регионах страны работы уже начались. У башкирских фермеров есть ещё время подготовить семена и удобрения. В Архангельском районе к посевной уже готовы.
Холода зерно не боится, хранится на обычном деревенском складе из досок. Незамысловатая конструкция и постоянная проверка. Если начнётся окисление – выделится тепло. Впоследствии запасы либо гниют, либо нагреваются и могут вспыхнуть. Потерь, по словам фермера, не было. Полным ходом идет подготовка к посевным работам.
Семена и удобрения заказаны, фуражное зерно идёт на корм животным.
На лошадях земли фермер давно не возделывает. В гараже – несколько единиц техники. На низком старте.
Одно из последних приобретений фермера – трактор, на котором он будет культивировать поля весной, но сейчас технику готовить не нужно, ведь она работала всю зиму. Предприниматель очищал дороги во всей деревне.