В Башкирии завершается подготовка к посевной

В южных регионах страны работы уже начались. У башкирских фермеров есть ещё время подготовить семена и удобрения. В Архангельском районе к посевной уже готовы.

Холода зерно не боится, хранится на обычном деревенском складе из досок. Незамысловатая конструкция и постоянная проверка. Если начнётся окисление – выделится тепло. Впоследствии запасы либо гниют, либо нагреваются и могут вспыхнуть. Потерь, по словам фермера, не было. Полным ходом идет подготовка к посевным работам.

Площадь мы, конечно, сеем небольшую. У нас земли серые, если 25 центнеров с Га получить – это очень хорошо. Ринат Нигамадзянов, фермер

Семена и удобрения заказаны, фуражное зерно идёт на корм животным.

Заготовили. Зимы все такие: и холода бывают, и бураны. Ринат Нигамадзянов, фермер

На лошадях земли фермер давно не возделывает. В гараже – несколько единиц техники. На низком старте.