В Башкирии 24 тысячи человек за неделю заболели ОРВИ

В Министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
Только за прошлую неделю (с 15 по 21 марта) в Башкирии выявили 24 433 заболевших ОРВИ. По сообщениям регионального Роспотребнадзора, рост заболеваемости за этот промежуток времени составил 15,4%.
Половина заболевших – дети до 17 лет. Среди всех пациентов 7163 человека проживают в Уфе.
Как отмечают специалисты, уровень заболеваемости ОРВИ находится на уровне эпидемиологического порога.