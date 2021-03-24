В Уфе на козырьке подъезда обнаружили тело мужчины

На жуткую находку наткнулись жители дома №24 по улице Вологодской в Уфе. Именно там на подъездном козырьке было найдено бездыханное тело мужчины.

Об этом сообщили корреспонденты «Вести-Башкортостан» накануне, 23 марта. Предварительная причина смерти несчастного – падение с высоты. Личность погибшего предстоит установить.

Следственный комитет уже организовал доследственную проверку – было осмотрено место происшествия, а также была назначена судебно-медицинская экспертиза для установки точной причины смерти.