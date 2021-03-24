«Она застыла»: в Уфе собака умерла после стерилизации

Житель Уфы Дамир Ю. потерял свою собаку после, казалось бы, обычной на сегодняшний день процедуры – стерилизации. Животное умерло от заражения крови, которое оно получило, по словам мужчины, в клинике.

Дамир нашел собаку этой зимой. Ему стало жалко замерзающее на улице животное и он взял ее к себе. Мужчина сделал для нее конуру, отогрел и накормил, но для себя решил, что нужно собаку стерилизовать.

«Собака появилась у меня на работе в начале февраля, я всё время ее кормил, сделал ей будку, чтобы она пережила морозы. Собака увидела во мне своего друга и целыми днями ходила за мной, как хвостик! Потом я подумал, что надо её стерилизовать, чтобы по весне не пошел новый приплод. Через знакомых волонтёров узнал телефон одной компании и договорился с ними о процедуре». Дамир Ю., житель Уфы

Проблемы с конторой начались практически сразу же, вспоминает Дамир. Сначала ветеринарная организация не сделала процедуру в срок, а затем на уточняющие вопросы хозяина собаки о самочувствии питомца отвечали нехотя и кратко. А вопросы у него были.

«Собака после процедуры была никакая. Ветеринар сказал, что это «отходняк» после наркоза, я хотел её забрать, но мне не отдали, сказали пусть пару дней тут побудет. Через два дня я приехал туда и забрал её. Состояние собаки могу описать одним словом – заторможенная». Дамир Ю., житель Уфы

Дамир решил собаку отвезти домой в деревню к своей знакомой, где ей будет тепло и комфортно. Но вот на следующее утро, когда хозяйка жилища приехала навестить новую жительницу дома, женщина обнаружило труп животного. Собака скончалась ночью.

Дамир сразу же направил тело собаки на экспертизу, потому что был уверен, что просто так собака умереть не могла. Специалист лишь подтвердил его догадки.

«Я её повёз на экспертизу, чтобы узнать причину смерти. В тот же день и узнал, что это заражение крови, то есть сепсис. При стерилизации они занесли ей заражение! После случившегося я узнал от волонтеров, что это далеко не первый случай, повлекший смерть животного после стерилизации животных в данной компании». Дамир Ю., житель Уфы

Мужчина твердо намерен наказать ответственных за случившееся. Сейчас он хочет привлечь внимание правоохранительных органов к данной ситуации.