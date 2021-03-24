«Она застыла»: в Уфе собака умерла после стерилизации

Житель Уфы Дамир Ю. потерял свою собаку после, казалось бы, обычной на сегодняшний день процедуры – стерилизации. Животное умерло от заражения крови, которое оно получило, по словам мужчины, в клинике.
Дамир нашел собаку этой зимой. Ему стало жалко замерзающее на улице животное и он взял ее к себе. Мужчина сделал для нее конуру, отогрел и накормил, но для себя решил, что нужно собаку стерилизовать.
Проблемы с конторой начались практически сразу же, вспоминает Дамир. Сначала ветеринарная организация не сделала процедуру в срок, а затем на уточняющие вопросы хозяина собаки о самочувствии питомца отвечали нехотя и кратко. А вопросы у него были.
Дамир решил собаку отвезти домой в деревню к своей знакомой, где ей будет тепло и комфортно. Но вот на следующее утро, когда хозяйка жилища приехала навестить новую жительницу дома, женщина обнаружило труп животного. Собака скончалась ночью.
Дамир сразу же направил тело собаки на экспертизу, потому что был уверен, что просто так собака умереть не могла. Специалист лишь подтвердил его догадки.
Мужчина твердо намерен наказать ответственных за случившееся. Сейчас он хочет привлечь внимание правоохранительных органов к данной ситуации.
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