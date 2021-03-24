Глава Башкирии поддержал инициативу придать особый статус детям войны

«93% из 190 тысяч пользуются мерами социальной поддержки на различных основаниях. А 13 240 человек ни в одну из льготных категорий не попали, они не получают меры социальной поддержки. Мы это исправим. Планируем, что закон «О детях войны в Республике Башкортостан» вступит в силу с мая 2021 года. А мы по мере увеличения доходов бюджета будем повышать размеры поддержки»

Радий Хабиров