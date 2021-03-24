Глава Башкирии поддержал инициативу придать особый статус детям войны

Глава Башкирии Радий Хабиров оценил инициативу присвоить гражданам республики, родившимся и выросшим в годы ВОВ, особый статус. По его словам, «дети войны» были лишены радости счастливого периода взросления, их судьбы были тяжелыми и наполненными тягостями в те годы.
Сейчас в Башкирии проживают почти 190 тысяч человек, которых можно отнести в эту категорию. Это люди, родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Депутаты башкирского парламенты предлагают закрепить за ними статус «дети войны», а также предоставить им льготы.