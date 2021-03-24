Глава Башкирии поддержал инициативу придать особый статус детям войны

Глава Башкирии Радий Хабиров оценил инициативу присвоить гражданам республики, родившимся и выросшим в годы ВОВ, особый статус. По его словам, «дети войны» были лишены радости счастливого периода взросления, их судьбы были тяжелыми и наполненными тягостями в те годы.

Фото №1 - Глава Башкирии поддержал инициативу придать особый статус детям войны

«Считаю, что это справедливо – придать особый статус детям войны, тем, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Практически они были лишены детства и перенесли тяжелейшие испытания вместе со страной. А потом поднимали ее из руин. Низкий им поклон!»

Радий Хабиров

Сейчас в Башкирии проживают почти 190 тысяч человек, которых можно отнести в эту категорию. Это люди, родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Депутаты башкирского парламенты предлагают закрепить за ними статус «дети войны», а также предоставить им льготы.

«93% из 190 тысяч пользуются мерами социальной поддержки на различных основаниях. А 13 240 человек ни в одну из льготных категорий не попали, они не получают меры социальной поддержки. Мы это исправим. Планируем, что закон «О детях войны в Республике Башкортостан» вступит в силу с мая 2021 года. А мы по мере увеличения доходов бюджета будем повышать размеры поддержки»

Радий Хабиров
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