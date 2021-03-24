В Башкирии от COVID-19 скончалось 340 человек

В Башкирии каждый день растет число жертв covid-19. Согласно обновленным данным, в республике количество летальных исходов достигло 340. Это на три случая больше, чем было сутками ранее.

Также выросло число зараженных коронавирусом. Этот показатель увеличился на 111 фактов инфицирования и достиг отметки в 31 598 человек.