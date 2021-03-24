В России коронавирусом болеют менее 290 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим коронавирусом в России. Так, за последние сутки был выявлен 8861 пациент с подтвержденным COVID-19.
По данным на 24 марта, в России коронавирус выявили уже у 4 483 471 человека. При этом одновременно болеют 288 852 пациента. Этот показатель с каждым днём становится всё меньше.
С выздоровлением за сутки выписали 10 355 человек, а за всё время пандемии – 4 098 400. Смертью закончился ещё 401 случай заболевания за сутки (за всё время – 96 219).