В России коронавирусом болеют менее 290 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим коронавирусом в России. Так, за последние сутки был выявлен 8861 пациент с подтвержденным COVID-19.

По данным на 24 марта, в России коронавирус выявили уже у 4 483 471 человека. При этом одновременно болеют 288 852 пациента. Этот показатель с каждым днём становится всё меньше.