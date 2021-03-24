«Восстановит справедливость»: в Башкирии активно обсуждают предлагаемый закон о детях войны

В Башкирии завтра рассмотрят проект закона о детях войны. Инициатива предлагает установить льготы для определенной категории граждан. Речь идет о жителях республики, которые родились в период с 22 июня 1927 года до окончания по 3 сентября 1945 года. 

Фото №1 - «Восстановит справедливость»: в Башкирии активно обсуждают предлагаемый закон о детях войны

По словам председатель заксобрания Константина Толкачева, закон будет принят уже завтра, 25 марта, на пленарном заседании башкирского парламента. Спикер Госсобрания выразил надежду на то, что закон будет работать еще долгие годы, а не останется просто на бумаге.

«Закон будет принят в кратчайшие сроки. Самое главное, у нас есть взаимопонимание с правительством в части механизма его реализации. Он не останется пустой декларацией и будет работать долгие годы, оказывая необходимую социальную поддержку людям старшего поколения. Надеюсь, что инициативу «Единой России» поддержат и другие партии. Поддержка ветеранов, детей войны – это не поле для межпартийного соперничества. Это тот вопрос, вокруг которого нам нужно объединиться и совместно принять это правильное, давно назревшее решение»

Константин Толкачев, председатель парламента республики

С Толкачевым согласен и руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. По его словам, проект появился очень вовремя и его актуальность сложно переоценить. Политик заметил, что принятие инициативы - это малая часть того, что может сделать нынешнее поколение для людей, которые пострадали во время ВОВ.

«Считаю законопроект очень нужным и важным. Вопросы организации помощи детям войны, а это люди преклонного возраста, являются сегодня особенно актуальными. Именно эта категория несёт живую генетическую память о войне и подвиге наших дедов. И забота о них — это наш долг как благодарных потомков»

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии ЕР

Также председатель Башкирской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валерий Шарипов поблагодарил Радия Хабирова за инициирование закона о детях войны.

«Мы уже давно говорили о необходимости принятия данного закона и придания особого статуса детям войны. Самое главное, хочу пожелать всем им здоровья, понимания родных и долгих лет жизни. Спасибо Радию Фаритовичу за его активную позицию в этом вопросе и внимание к ветеранам. Мы полностью приветствуем это решение»

Валерий Шарипов, председатель организации ветеранов войны
Пенальти

Напомним, законопроектом предлагается жителям Башкирии, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, присвоить статус «Дети войны» с установлением мер социальной поддержки в части предоставления преимущественного права на получение медицинской помощи, внеочередного предоставления путевки в организации стационарного социального обслуживания, а также единовременной выплаты, устанавливаемой указом Главы Башкортостана.

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