«Восстановит справедливость»: в Башкирии активно обсуждают предлагаемый закон о детях войны

«Закон будет принят в кратчайшие сроки. Самое главное, у нас есть взаимопонимание с правительством в части механизма его реализации. Он не останется пустой декларацией и будет работать долгие годы, оказывая необходимую социальную поддержку людям старшего поколения. Надеюсь, что инициативу «Единой России» поддержат и другие партии. Поддержка ветеранов, детей войны – это не поле для межпартийного соперничества. Это тот вопрос, вокруг которого нам нужно объединиться и совместно принять это правильное, давно назревшее решение»

Константин Толкачев, председатель парламента республики