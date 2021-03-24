«Восстановит справедливость»: в Башкирии активно обсуждают предлагаемый закон о детях войны

В Башкирии завтра рассмотрят проект закона о детях войны. Инициатива предлагает установить льготы для определенной категории граждан. Речь идет о жителях республики, которые родились в период с 22 июня 1927 года до окончания по 3 сентября 1945 года.
По словам председатель заксобрания Константина Толкачева, закон будет принят уже завтра, 25 марта, на пленарном заседании башкирского парламента. Спикер Госсобрания выразил надежду на то, что закон будет работать еще долгие годы, а не останется просто на бумаге.
С Толкачевым согласен и руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. По его словам, проект появился очень вовремя и его актуальность сложно переоценить. Политик заметил, что принятие инициативы - это малая часть того, что может сделать нынешнее поколение для людей, которые пострадали во время ВОВ.
Также председатель Башкирской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валерий Шарипов поблагодарил Радия Хабирова за инициирование закона о детях войны.
Напомним, законопроектом предлагается жителям Башкирии, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, присвоить статус «Дети войны» с установлением мер социальной поддержки в части предоставления преимущественного права на получение медицинской помощи, внеочередного предоставления путевки в организации стационарного социального обслуживания, а также единовременной выплаты, устанавливаемой указом Главы Башкортостана.