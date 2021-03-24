В Уфе спасли упавшую в колодец собаку

Сегодня, 24 марта, в службу спасения Кумерату поступило сообщение о том, что в колодце застряла собака. На место инцидент выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.
Как сообщает пресс-служба ведомства, местная жительницы вышла со своим питомцем на прогулку. В один момент пёс увидел кошку, побежал за ней, но провалился в колодец высотой 2 метра. Спасатели оперативно вытащили активного пса из западни.
К счастью, собака не пострадала. Однако спасатели настоятельно рекомендуют быть внимательными, ведь в колодец может провалиться не только животное, но и человек.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.