В Уфе спасли упавшую в колодец собаку

Сегодня, 24 марта, в службу спасения Кумерату поступило сообщение о том, что в колодце застряла собака. На место инцидент выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.

Фото №1 - В Уфе спасли упавшую в колодец собаку

Как сообщает пресс-служба ведомства, местная жительницы вышла со своим питомцем на прогулку. В один момент пёс увидел кошку, побежал за ней, но провалился в колодец высотой 2 метра. Спасатели оперативно вытащили активного пса из западни.

К счастью, собака не пострадала. Однако спасатели настоятельно рекомендуют быть внимательными, ведь в колодец может провалиться не только животное, но и человек.

Фото №2 - В Уфе спасли упавшую в колодец собаку

Такие происшествия случаются не только с животными, но и с людьми. Были примеры, когда люди проваливались в колодец из-за своей невнимательности, поэтому обязательно смотрите, куда вы наступаете. В случае чрезвычайной ситуации (если вы попали в беду или сами стали очевидцем происшествия) необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб «112».

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС 

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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