В Уфе спасли упавшую в колодец собаку

Такие происшествия случаются не только с животными, но и с людьми. Были примеры, когда люди проваливались в колодец из-за своей невнимательности, поэтому обязательно смотрите, куда вы наступаете. В случае чрезвычайной ситуации (если вы попали в беду или сами стали очевидцем происшествия) необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб «112».

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС