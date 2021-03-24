В Уфе на пешеходном переходе сбили бабушку

Накануне, 23 марта, в Уфе зафиксирована авария с пострадавшими. Подробности сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Фото №1 - В Уфе на пешеходном переходе сбили бабушку

73-летняя пенсионерка пресекала проезжую часть по пешеходном переходу на улице Энтузиастов около семи часов вечера. В этот момент со двора дома №6 выезжал 63-летний водитель на «Вольво ХС90». Мужчина не затормозил перед переходом и сбил пешехода.

Пострадавшей потребовалась помощь врачей – она получила травму головы. После оказания медицинской помощи пенсионерка была отпущена домой.

Фото: ГИБДД РБ. 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти