В Башкирии отец-инвалид простил дочерей, которые обвинили его в изнасиловании

Сегодня в Башкирии проходит рассмотрение уголовного дела в отношении Рашида Гарифуллина. Ранее редакция bash.news писала об этой шокирующей истории.
Неожиданный поворот в деле о безруком отце-инвалиде, который якобы надругался над своими дочерьми. Спустя почти год многодетная семья прерывает молчание. Как оказалось, дочери оговорили отца. По крайней мере, они сами это заявили в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ.
Кто бы мог поверить еще год назад, что эта с виду примерная многодетная семья окажется в центре скандала, да и еще с таким грязным сценарием. В мае прошлого года Рахиля Гарифуллина написала заявление на своего супруга, якобы он систематически насиловал их дочерей 20 и 15 лет. Правоохранители сработали четко, его задержали, а на следующий день мужчина был уже арестован.
Конфликт в семье начался, как только старшие дочери прошли «переходный возраст». Папа запрещал гулять с мальчиками, поднимал на них руку и закрывал в комнате на замок, даже несмотря на то, что одна из них была совершеннолетней. Сами признаются: хотели, чтоб отец с ними больше не жил. Желание исполнилось, но радости в жизни девочек не прибавилось.
Со слов матери девочек, как только девочки признались, что оговорили папу, женщина взяла детей и пошла забирать заявление, но правоохранители ей объяснили, что за дачу ложных показаний ей, как и детям, грозят серьезные последствия.
Сегодня мужчина под конвоем прибыл в здание суда. Как будет дальше развиваться дело - пока неизвестно. Однако нашему репортеру Рашид Гарифуллин признался, что прощает своих дочерей, а всё это время, пока находится за решеткой, очень скучает по своей жене.
Одна из дочерей попыталась обнять отца, но пока ей этого не позволили сделать. Более того, девочку выгнали с судебного заседания. Итогов рассмотрения уголовного дела ей придется дожидаться в коридоре.
Редакция bash.news следит за развитием событий.