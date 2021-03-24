В Башкирии отец-инвалид простил дочерей, которые обвинили его в изнасиловании

Кто бы мог поверить еще год назад, что эта с виду примерная многодетная семья окажется в центре скандала, да и еще с таким грязным сценарием. В мае прошлого года Рахиля Гарифуллина написала заявление на своего супруга, якобы он систематически насиловал их дочерей 20 и 15 лет. Правоохранители сработали четко, его задержали, а на следующий день мужчина был уже арестован.