В Уфе подвели итоги серии «Салават Юлаев» – «Ак Барс»

Самое яркое противостояние Континентальной хоккейной лиги обернулось фиаско для «Салавата Юлаева». Уфимский клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина. Накануне уфимцы уступили в четвертой игре серии казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:3. Впервые в истории КХЛ уфимцы проиграли серию, не одержав в ней ни одной победы.

Для того, чтобы вернуться в серию с «Ак Барсом», «Салавату» нужно было совершить небольшое чудо. Обыграть казанцев четыре раза подряд – задача из разряда почти невыполнимых. Но огромная армия болельщиков верила в юлаевцев.

Тренерский штаб уфимцев на четвертую игру серии придумал хитрый план. В стартовый протокол хозяева внесли привычные составы пятерок, а на деле перемешали всё до неузнаваемости. Томи Ламса разбил даже ведущую финскую тройку нападения. Хартикайнен вышел во втором звене, а его место занял Плэтт. Несмотря на это, пробить Рейдеборна команда Ламсы не могла. Во втором периоде преимущество хозяев только росло. В ворота «Ак Барса», казалось, скоро влетит первая шайба. Но это впечатление было обманчивым. Казанцы перестали играть в энергосберегающем режиме и дважды поразили ворота «Салавата».

Ощущение, что у «Салавата» не хватает резервов и ресурсов. «Ак Барс» берет за счет качественной игры, напора, давления, постоянно работает с наложением звеньев. Владимир Бакулин, спортивный журналист

Когда в начале третьего периода Станислав Галиев забросил третью шайбу, многие уфимские болельщики потянулись к выходу. И совершенно зря. За шесть минут до конца хозяева пошли ва-банк. Тарасов уступил место на площадке шестому полевому игроку. «Салават» почти не менял своих лидеров, которые пытались реализовать «6 на 5». Уфимские игроки смогли сделать это дважды. Но одного из самых ярких возвращений в истории КХЛ не случилось. Казанцы отбились в концовке и одержали победу в игре и серии. Лучшая тройка регулярного чемпионата Гранлунд - Маннинен - Хартикайнен так и не смогла забить ни одного гола в серии против казанской команды.

Это тяжелый удар, не для этого мы выходили в плей-офф. Большая загадка для меня, что такое придумали казанцы, как они смогли выключить лучшую тройку нападения КХЛ. Азамат Муратов, спортивный комментатор