МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении видимости из-за тумана

25 марта на Башкирию опустится туман. Об этом предупреждают представители МЧС региона.
Ночью и утром многие районы республики окутает туман. Из-за этого видимость на дорогах сильно снизится. Она ухудшиться до 500-1000 метров.
В целом, существенных осадков не ожидается, однако будет облачно. На дорогах появится гололедица, а скорость ветра будет достигать 8 м\с.
Температура воздуха ночью опустится до -4,-9°С, местами до -14°С. А вот днём станет намного теплее – столбик термометра поднимется до +1,+6°С.