МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении видимости из-за тумана

25 марта на Башкирию опустится туман. Об этом предупреждают представители МЧС региона.

Ночью и утром многие районы республики окутает туман. Из-за этого видимость на дорогах сильно снизится. Она ухудшиться до 500-1000 метров.

В целом, существенных осадков не ожидается, однако будет облачно. На дорогах появится гололедица, а скорость ветра будет достигать 8 м\с.