У уфимского «Кировца» появится фарм-клуб

В Уфе создадут фарм-клуб команды «Кировец», будет развиваться и спортшкола по хоккею с мячом. И все это благодаря успешному выступлению башкирского клуба и его выходу в Суперлигу. Коллектив занял итоговое четвертое место в чемпионате, но сумел завоевать путевку в сильнейшую лигу страны.

В этом сезоне уверенности «Кировцу» точно хватало. И в отдельных матчах, и по ходу всего чемпионата. Башкирский клуб выполнил задачу на сезон – команда завоевала путевку в Суперлигу. А игрок уфимцев стал лучшим бомбардиром Высшей лиги.

Еще в межсезонье возрожденный в 2019-м «Кировец» значительно усилился. В команду пришли шесть игроков с опытом выступлений в Суперлиге. Уфимцы одними из первых в своей группе начали тренироваться на открытом льду. Играли в любую погоду – и в плюс два, и в минус тридцать пять. Вообще весь предварительный этап чемпионата башкирские хоккеисты провели ровно. Оступились подопечные Алексея Кузьмина всего три раза. И заняли первое место в группе по итогам регулярного чемпионата Высшей лиги.

В финальную часть чемпионата из группы вышли три команды. Чтобы выполнить задачу и попасть в Суперлигу, в Кемерово хоккеистам «Кировца» предстояло провести шесть матчей и занять первое или второе место. Решающей стала встреча с «Енисеем-2» из Красноярска. Уфимцы уступили со счетом 4:6, и теперь могли бороться только за бронзу в чемпионате. Но медаль им завоевать не удалось. Не хватило одного гола: «Кировец» уступил по пенальти абаканскому коллективу «Саяны». И в итоге занял четвертое место, но завоевал путевку в Суперлигу. Помогли тонкости в регламенте чемпионата.