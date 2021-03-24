Башкирский каратист занял третье место на Кубке мира

Турнир прошел в Стамбуле. Эрнест Шарафутдинов стал единственным россиянином сумевшим завоевать медаль. Турецкий этап Премьер-лиги Karate1 стал первым международным турниром по карате в нынешнем сезоне.
О важности 2021 года для каратистов говорить не приходится. В этом году дисциплина дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Эрнест Шарафутдинов – один из претендентов на заветную путевку. Международный сезон начал лучше всех среди россиян. В Турции башкирский каратист занял третье место, уступив в шести поединках лишь раз – будущему чемпиону.
Перед турниром Эрнест вместе со своим тренером провел сборы в Москве. Там, по словам наставника, работа в основном велась лишь над психологией. Но на самом этапе Кубка мира их ждали сюрпризы.
Успех на первом международном турнире – хорошая заявка на попадание на Олимпиаду. Теперь Эрнест Шарафутдинов усиленно готовится к предстоящим соревнованиям. Сначала его ждет первенство России в Омске, затем международные олимпийские квалификационные соревнования.
Теперь у представителей карате осталось три турнира, дающих шанс на путевку в Токио: Премьер-лига 1 в Лиссабоне с 30 апреля по 2 мая, чемпионат Европы в Хорватии и олимпийский квалификационный турнир в Париже в середине июня. Шансы на попадание на Олимпиаду в жизни у Эрнеста Шарфутдинова высокие. Главное сейчас справиться с волнением и готовиться к турнирам.