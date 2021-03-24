Башкирский каратист занял третье место на Кубке мира

Турнир прошел в Стамбуле. Эрнест Шарафутдинов стал единственным россиянином сумевшим завоевать медаль. Турецкий этап Премьер-лиги Karate1 стал первым международным турниром по карате в нынешнем сезоне.

О важности 2021 года для каратистов говорить не приходится. В этом году дисциплина дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Эрнест Шарафутдинов – один из претендентов на заветную путевку. Международный сезон начал лучше всех среди россиян. В Турции башкирский каратист занял третье место, уступив в шести поединках лишь раз – будущему чемпиону.

В полуфинале уступил со счетом 3:2. Немного не повезло. Эрнест Шарафутдинов, бронзовый призер этапа Кубка мира по карате

Перед турниром Эрнест вместе со своим тренером провел сборы в Москве. Там, по словам наставника, работа в основном велась лишь над психологией. Но на самом этапе Кубка мира их ждали сюрпризы.

На ковры были допущены только сами спортсмены, которые принимают участие в поединке. То есть мы не видели своих соперников, для нас это был такой небольшой стресс. Николай Балобанов, главный тренер Республики Башкортостан по карате

Успех на первом международном турнире – хорошая заявка на попадание на Олимпиаду. Теперь Эрнест Шарафутдинов усиленно готовится к предстоящим соревнованиям. Сначала его ждет первенство России в Омске, затем международные олимпийские квалификационные соревнования.

После соревнований небольшой отдых: пробежки утром и несильные тренировки. Чуть позже уже начну усиленно готовиться, по две-три тренировки в день. Летом будет Олимпиада. Верим, надеемся, мечтаем туда попасть. Эрнест Шарафутдинов, бронзовый призер этапа Кубка мира по карате