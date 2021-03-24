В Нефтекамске прошел межрегиональный турнир по традиционному тхэквондо «Урал-Батыр»

Впервые в Башкортостане Нефтекамск принимал межрегиональный турнир по традиционному тхэквондо «Урал-Батыр». Приняли участие около 300 спортсменов из разных городов и регионов России: из Удмуртии, Пермского края, Омской области, Татарстана. Это ребята от 4 до 17 лет.

Спортсмены соревновались в разных дисциплинах в зависимости от возраста. Для участников и гостей турнира Федерация традиционного тхэквондо России во главе с Горбуновым Данилом Вадимовичем подготовили большой сюрприз – второй бой по правилам #touchpro. Это поединки по профессиональным правилам, в которых могут принимать участие титулованные спортсмены разных направлений.