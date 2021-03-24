В Уфе впервые прошел турнир по фехтованию на шпагах

Его посвятили Владимиру Тимофеев – тренеру, положившему началу целой плеяде наставников в нашей республике. В соревнованиях среди фехтовальщиков 2006-2009 года рождения приняли участие более ста юных спортсменов не только из Башкортостана, но еще из девяти регионов страны.
Для 11-летнего Вячеслава Старцева из Оренбурга каждый укол, нанесённый сопернику, расценивается как большой успех. Среди участников он один из самых юных. Приехал в Уфу набраться опыта. Через месяц его ждет важный турнир в Челябинске, к которому он усиленно готовится.
Спортсменов из Оренбурга на турнир в Уфу привез Эрик Хамзин. Сейчас брат уфимского фехтовальщика Аскара Хамзина является президентом Федерации Оренбургской области. Приехав на первые соревнования в Уфу, и своих воспитанников подтянул, и земляков поддержал.
Несмотря на то, что турнир не идет в кадетский отбор, на дорожках собрались перспективные фехтовальщики из Москвы, Перми, Саратова и других городов страны. Интересно, что на первом соревновании по фехтованию на шпагах в Уфе все три призовые места среди девочек заняли башкирские спортсменки.
В последнее время фехтование на шпагах в республике начало набирать обороты. Становится больше тренеров и спортсменов, именно поэтому решили провести первый турнир. Владимиру Тимофееву его посвятили не случайно.
В командных соревнованиях юные башкирские фехтовальщики также не подвели: девочки стали первыми, а мальчики заняли второе место, уступив сверстникам из Пермского края.