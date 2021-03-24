В Уфе впервые прошел турнир по фехтованию на шпагах

Его посвятили Владимиру Тимофеев – тренеру, положившему началу целой плеяде наставников в нашей республике. В соревнованиях среди фехтовальщиков 2006-2009 года рождения приняли участие более ста юных спортсменов не только из Башкортостана, но еще из девяти регионов страны.

Для 11-летнего Вячеслава Старцева из Оренбурга каждый укол, нанесённый сопернику, расценивается как большой успех. Среди участников он один из самых юных. Приехал в Уфу набраться опыта. Через месяц его ждет важный турнир в Челябинске, к которому он усиленно готовится.

Даже если ты проигрываешь здесь, то тебе не обидно. Потому что все понимаем, что они старше. Я раньше только атаковал, а теперь научился защищаться. Вячеслав Старцев, участник соревнований /Оренбург/

Спортсменов из Оренбурга на турнир в Уфу привез Эрик Хамзин. Сейчас брат уфимского фехтовальщика Аскара Хамзина является президентом Федерации Оренбургской области. Приехав на первые соревнования в Уфу, и своих воспитанников подтянул, и земляков поддержал.

Я так их больше для опыта сюда привез. У них важные старты впереди, для опыта очень полезно. Эрик Хамзин, президент Федерации фехтования оренбургской области

Несмотря на то, что турнир не идет в кадетский отбор, на дорожках собрались перспективные фехтовальщики из Москвы, Перми, Саратова и других городов страны. Интересно, что на первом соревновании по фехтованию на шпагах в Уфе все три призовые места среди девочек заняли башкирские спортсменки.

Очень приятно, что так получилось у нас. Мы заранее о таком подумать не могли. В финале даже не думали об этом, старались выяснить, кто сильнейший. Арина Захарова, победительница соревнований

В последнее время фехтование на шпагах в республике начало набирать обороты. Становится больше тренеров и спортсменов, именно поэтому решили провести первый турнир. Владимиру Тимофееву его посвятили не случайно.

Именно с него началась плеяда тренеров, во многом благодаря им сейчас в республике есть фехтование. Анастасия Молодцова, главный судья соревнований