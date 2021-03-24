В Уфе девушку задержали за попытку обнять отца

Конфликт в семье начался, как только старшие дочери прошли «переходный возраст». Папа запрещал гулять с мальчиками, поднимал на них руку и закрывал в комнате на замок, даже несмотря на то, что одна из них была совершеннолетней. Сами признаются: хотели, чтоб отец с ними больше не жил. Желание исполнилось, но радости в жизни девочек не прибавилось.