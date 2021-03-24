ДТП с 5 школьниками в Башкирии: подробности ЧП

Не доехали до школы. В Зауралье в дорожной аварии серьезно пострадали пятеро детей в возрасте от 11 до 14 лет. Массовое ДТП произошло в Зилаирском районе на автодороге Юлдыбаево – Акъяр – Сара.
46-летний местный житель за рулём «десятки» при выезде на главную дорогу не уступил грузовику ГАЗ и столкнулся с ним. От удара грузовик задел встречный Hyundai Accent. В аварии несовершеннолетние пассажиры «Лады», ученики 5-8 классов, получили травмы. Известно, что за рулём ВАЗ 2110 находился отец одного из пострадавших школьников.
На место аварии были вызваны экстренные службы. Детей в срочном порядке госпитализировали в центральную городскую больницу Сибая. На помощь медикам Зауралья санитарной авиацией направились уфимские коллеги. По словам врачей, школьники получили травмы различной степени тяжести.