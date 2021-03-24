ДТП с 5 школьниками в Башкирии: подробности ЧП

Не доехали до школы. В Зауралье в дорожной аварии серьезно пострадали пятеро детей в возрасте от 11 до 14 лет. Массовое ДТП произошло в Зилаирском районе на автодороге Юлдыбаево – Акъяр – Сара.

46-летний местный житель за рулём «десятки» при выезде на главную дорогу не уступил грузовику ГАЗ и столкнулся с ним. От удара грузовик задел встречный Hyundai Accent. В аварии несовершеннолетние пассажиры «Лады», ученики 5-8 классов, получили травмы. Известно, что за рулём ВАЗ 2110 находился отец одного из пострадавших школьников.

Предположительно установлено, что родители взяли на себя ежедневную перевозку детей до школы и обратно. Между тем по данному маршруту перевозку в начале и в конце учебной недели осуществляет школьный автобус. Дети живут в интернате. Добавим, что водитель отечественного автомобиля крайне пренебрежительно отнесся к перевозке несовершеннолетних пассажиров, когда посадил в салон 5 детей и при этом нарушил правила проезда перекрестка: не уступил транспортному средству, которое имело преимущество. Сейчас ведется разбирательство.  

Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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На место аварии были вызваны экстренные службы. Детей в срочном порядке госпитализировали в центральную городскую больницу Сибая. На помощь медикам Зауралья санитарной авиацией направились уфимские коллеги. По словам врачей, школьники получили травмы различной степени тяжести.

Трое из них в крайне тяжелом состоянии поступили в реанимацию. Ещё двое находятся в средней, но стабильной степени тяжести. Они лежат в отделении травматологии. 

Ильгиз Тагиров, заведующий травматологическим отделением центральной больницы г. Сибая
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