ДТП с 5 школьниками в Башкирии: подробности ЧП

Предположительно установлено, что родители взяли на себя ежедневную перевозку детей до школы и обратно. Между тем по данному маршруту перевозку в начале и в конце учебной недели осуществляет школьный автобус. Дети живут в интернате. Добавим, что водитель отечественного автомобиля крайне пренебрежительно отнесся к перевозке несовершеннолетних пассажиров, когда посадил в салон 5 детей и при этом нарушил правила проезда перекрестка: не уступил транспортному средству, которое имело преимущество. Сейчас ведется разбирательство.

Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Башкортостан