Инвалид из Уфы сказал, что думает о дочерях, обвинивших его в изнасиловании

Скандалом закончился предпоследний процесс по громкому делу Рашида Гарифуллина. Мужчину обвиняют в надругательстве над двумя дочерями, только, как сами девочки заявили позже, они решили оговорить отца за его тиранию.

Старшая дочь обвиняемого, которая и выдумала историю про инцест, попыталась обнять папу, но судебные приставы жестко оттолкнули девушку, за нее заступилась мать и адвокат оговоренного ею отца. Работниками суда был составлен протокол на 20-летнюю Севару Гарифуллину.

До этих судебных заседаний приставы разрешали к отцу подойти, разговаривать, никто ничего не говорил. А сегодня пристав другой появился, который, я считаю, на данном фоне просто самоутверждается. Газинур Кагарманова, адвокат обвиняемого

Сегодня в зале суда прозвучало последнее слово обвиняемого. Уже послезавтра, 26 марта, Рашиду Гарифуллину зачитают приговор. Однорукому инвалиду, отцу пятерых детей, грозит до 21 года лишения свободы. Все слушания проходят в закрытом формате, наш журналист успел поговорить с обвиняемым в коридоре, когда его вел конвой. Рашид Гарифуллин на дочерей обиду не держит.