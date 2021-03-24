В Башкирии закрылись две трети ковид-госпиталей

В Башкортостане закрываются ковидные госпитали. Их количество в пандемию достигало в республике 36, сейчас осталось 12. Об этом телеканалу БСТ сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Как врачи возвращаются к работе?
О сложном пандемийном времени в больнице №8 Уфы много напоминаний. Это не только наклейки-обозначения о смертельной опасности, но и слова поддержки, признания в любви друг другу. Врачи признаются, что еще не отошли от того состояния шока, в которое ввел весь мир COVID-19.
Уфимская 8-я больница стала одним из крупнейших ковид-госпиталей в Башкортостане. Особый статус медучреждение получило 10 апреля прошлого года, и его не снимали на протяжении 11 месяцев. За это время здесь пролечили почти 7 тысяч пациентов, проведено более 600 операций. Медики говорят, что до сих пор перед глазами те сложные дни.
По данным Минздрава Башкортостана, в пандемию в республике работали 36 ковид-госпиталей. Сейчас их осталось 12. Коечный фонд сократился с 6 до 2 тысяч. Коронавирус еще не побежден до конца, но он уже сдал свои позиции. Вакцинация, которая идет в регионе, поможет выиграть эту борьбу со смертью.