В Башкирии закрылись две трети ковид-госпиталей

В Башкортостане закрываются ковидные госпитали. Их количество в пандемию достигало в республике 36, сейчас осталось 12. Об этом телеканалу БСТ сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Как врачи возвращаются к работе?

О сложном пандемийном времени в больнице №8 Уфы много напоминаний. Это не только наклейки-обозначения о смертельной опасности, но и слова поддержки, признания в любви друг другу. Врачи признаются, что еще не отошли от того состояния шока, в которое ввел весь мир COVID-19.

Самое сложное – это жара. В этих противочумных костюмах пот льется рекой и у пациентов льется рекой. Ринат Шайхинуров, врач-хирург ГКБ №8 г. Уфы

Самое сложное – это, наверное, было пережить смерти некоторых пациентов, к которым ты привык. Самым сложным было работать в приемном покое, когда в сутки поступало более 30-40 пациентов. Сложно было находиться в тех условиях, когда ты отдален от своей семьи. Айсылу Башарова, врач-терапевт ГКБ №8 г. Уфы

Уфимская 8-я больница стала одним из крупнейших ковид-госпиталей в Башкортостане. Особый статус медучреждение получило 10 апреля прошлого года, и его не снимали на протяжении 11 месяцев. За это время здесь пролечили почти 7 тысяч пациентов, проведено более 600 операций. Медики говорят, что до сих пор перед глазами те сложные дни.

У нас кто работал, все, наверное, ждали, когда мы обратно перейдем в обычный режим. Потому что все соскучились. Охота было всем работать, как прежде. Я думаю, что все соскучились уже по тому, как мы работали раньше, до ковидного периода. Я думаю, у многих отношение изменилось. Всякие случаи бывали, и больные умирали. Поэтому это все близко воспринимали. Каждый, я думаю, для себя выводы сделал. Мурат Галин, заместитель главного врача ГКБ №8 г. Уфы