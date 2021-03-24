В Уфе начали отсыпку противопаводковой дамбы

В Кировском районе Уфы в зоне риска подтопления – посёлок Третья Пристань. Сегодня спасатели провели практические учения. Также инсценировали заселение в пункт временного размещения.

Оружие к битве со стихией готово. Рота спасателей в ожидании наступления большой воды. В арсенале – несколько десятков единиц техники. При затоплении дома возможна даже утечка газа, если из-за половодья нарушена целостность трубопровода с голубым топливом, стыков и вентилей.

Здесь спасатели решают вопрос ещё на берегу, работают на опережение. Каждую весну в посёлке Третья Пристань перед приходом большой воды отсыпают 150-метровую дамбу из грунта. Она способна удержать подъём воды выше 7 метров.

Мы делаем дамбу двухуровневую. Также вывозим снег. Уже вывезено порядка 2 тысяч кубометров снега с данной территории. Антон Тарасов, и.о. первого заместителя главы администрации Кировского района г. Уфы

А здесь уже инсценировка. Статистов, то есть подставных жителей, заносят в списки. Их дома по легенде затопило. Пострадавших от половодья разместят в пункте временного размещения. Их в городе 60. Они могут вместить свыше 6 тысяч человек.