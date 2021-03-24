Статус «дети войны» в Башкирии: кого затронет и какие преимущества даст

В Башкортостане детям войны придадут особый статус. «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Государственное Собрание соответствующий законопроект. Он затронет тех, кто был рожден с 1927 по 1945 годы, но до нынешнего времени не получал никаких льгот и мер соцподдержки. Сегодня Радий Хабиров попросил депутатов ускорить принятие закона.

Картошка, как и хлеб, до сих пор ассоциируются у нее с войной. Правда, по воспоминаниям Лиры Давлетовой, тогда нередко ели гнилые клубни, чтобы не умереть с голоду. Ей было всего 3 года, когда наступила Великая Отечественная. Детство словно прошло мимо. Девочке вместе с сестрой приходилось усердно трудиться, чтобы помогать маме и самое главное – выжить.

Голод и холод ощутили сполна. Помню карточки, как ходили по ним за хлебом. Стояла всю ночь в очереди, доходит моя очередь, и хлеб кончается. Лира Давлетова, дитя войны

На момент начала войны они жили под Ленинградом. Так получилось, что Лиру Давлетову эвакуировали буквально за 4 дня до блокады города. Формально у женщины не было никакого официального статуса, связанного с Великой Отечественной, а потому никаких льгот и мер социальной поддержки, которыми могли пользоваться, например, ветераны или труженики тыла. И таких детей войны по республике почти 190 тысяч.

Вопрос об особом статусе детей войны обсуждался давно. Правда, узаконить его чиновники не решались. Все-таки еще одна статья расходов, боялись не потянуть. На семинаре партактива регионального отделения единороссов Радий Хабиров вновь поднял эту проблему, попросив депутатов ускорить принятие соответствующего законопроекта.

Долгое время в нашей стране обсуждается проблематика детей войны. Это категория людей, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Они, по сути, потеряли детство, родителей, претерпели ужасные лишения войны. Мы много раз подходили к этому законопроекту, но каждый раз думали, позволяют ли принять его финансовые возможности нашей республики. В итоге мы приняли решение и внесли этот законопроект в Госсобрание. Этот закон ждут многие жители Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для детей войны, проживающих в Башкортостане и не входящих ни в одну из льготных категорий, установят единовременную выплату за счёт средств регионального бюджета. Также у них будет право вне очереди пользоваться медицинскими услугами по программе госгарантий и получать путёвки в санатории.