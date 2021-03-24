Статус «дети войны» в Башкирии: кого затронет и какие преимущества даст

В Башкортостане детям войны придадут особый статус. «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Государственное Собрание соответствующий законопроект. Он затронет тех, кто был рожден с 1927 по 1945 годы, но до нынешнего времени не получал никаких льгот и мер соцподдержки. Сегодня Радий Хабиров попросил депутатов ускорить принятие закона.
Картошка, как и хлеб, до сих пор ассоциируются у нее с войной. Правда, по воспоминаниям Лиры Давлетовой, тогда нередко ели гнилые клубни, чтобы не умереть с голоду. Ей было всего 3 года, когда наступила Великая Отечественная. Детство словно прошло мимо. Девочке вместе с сестрой приходилось усердно трудиться, чтобы помогать маме и самое главное – выжить.
На момент начала войны они жили под Ленинградом. Так получилось, что Лиру Давлетову эвакуировали буквально за 4 дня до блокады города. Формально у женщины не было никакого официального статуса, связанного с Великой Отечественной, а потому никаких льгот и мер социальной поддержки, которыми могли пользоваться, например, ветераны или труженики тыла. И таких детей войны по республике почти 190 тысяч.
Вопрос об особом статусе детей войны обсуждался давно. Правда, узаконить его чиновники не решались. Все-таки еще одна статья расходов, боялись не потянуть. На семинаре партактива регионального отделения единороссов Радий Хабиров вновь поднял эту проблему, попросив депутатов ускорить принятие соответствующего законопроекта.
Для детей войны, проживающих в Башкортостане и не входящих ни в одну из льготных категорий, установят единовременную выплату за счёт средств регионального бюджета. Также у них будет право вне очереди пользоваться медицинскими услугами по программе госгарантий и получать путёвки в санатории.
Со временем сумму выплаты намерены увеличить. По словам Радия Хабирова, решение о придании детям войны особого статуса крайне важно в Год здоровья и активного долголетия, объявленного в республике. Мероприятие стало знаковым и потому, что в 2021-м отмечается 80 лет с момента начала Великой Отечественной. И совсем скоро дети войны останутся ее единственными очевидцами.