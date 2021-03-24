Жительница Уфы приручила волка

Уфимка приручила волка, точнее, волчицу. Девушка взяла 28-дневное животное домой. И вот уже 10 месяцев Кира живёт в обычной уфимской квартире и прекрасно ладит не только с людьми, но и с кошками.

Трусишкой может быть не только зайка серенький, как пелось в детской песне, но и его вечный оппонент. Это даже не страх, а осторожность. Такая вот врожденная особенность волков. Кира поначалу пугалась камеры, поглядывая исподлобья, но вскоре сама полезла в объектив.

Приручать зверя Алида начала с 28 дней. Маленького волчонка она привезла из приюта в Челябинской области, который занимается их социализацией и разведением гибридов. Мама Киры – чистокровная волчица, отец на половину маламут.

Я купила квартиру, именно потому что Кира появилась. В съемной с ней не поживешь. Алида Насырова

На радость соседям Кира, как и её сородичи, не умеет лаять. Но легко затягивает волчью в дуэте с сыном Алиды. Этот коллектив набрал тысячи просмотров в «ТикТоке».

Её появлению в доме был не рад лишь один член семьи – кот. Игривый нрав волчицы никак не сочетается с его аристократичностью. Социализацией Киры Алида занялась, когда та едва открыла глаза. У девушки своя кондитерская. И первое время гости с радостью помогали ей, приходя потискать волчонка.

Она очень ласково ко всем людям относится, потому что зла от них не видела. Агрессию не проявляет ни к людям, ни к собакам. Даже если ее кусают, она ушки прижмет, посмотрит и зовет играть. Алида Насырова

Если собаки полностью зависят от хозяина, то волки более самодостаточны. Они не смотрят преданным взглядом щенка, говорит Алида. Именно поэтому девушка и захотела завести гибрида. Прогулки строго в металлическом наморднике, как и с любой крупной собакой. В городе волчица гуляет на поводке. Кости Кира разминает на природе. Но Алида не боится, что та может сбежать. Возле хозяйки её держит не привязь, а запах. Обоняние у волков в разы сильнее, чем у собак.