Жительница Уфы приручила волка

Уфимка приручила волка, точнее, волчицу. Девушка взяла 28-дневное животное домой. И вот уже 10 месяцев Кира живёт в обычной уфимской квартире и прекрасно ладит не только с людьми, но и с кошками.
Трусишкой может быть не только зайка серенький, как пелось в детской песне, но и его вечный оппонент. Это даже не страх, а осторожность. Такая вот врожденная особенность волков. Кира поначалу пугалась камеры, поглядывая исподлобья, но вскоре сама полезла в объектив.
Приручать зверя Алида начала с 28 дней. Маленького волчонка она привезла из приюта в Челябинской области, который занимается их социализацией и разведением гибридов. Мама Киры – чистокровная волчица, отец на половину маламут.
На радость соседям Кира, как и её сородичи, не умеет лаять. Но легко затягивает волчью в дуэте с сыном Алиды. Этот коллектив набрал тысячи просмотров в «ТикТоке».
Её появлению в доме был не рад лишь один член семьи – кот. Игривый нрав волчицы никак не сочетается с его аристократичностью. Социализацией Киры Алида занялась, когда та едва открыла глаза. У девушки своя кондитерская. И первое время гости с радостью помогали ей, приходя потискать волчонка.
Если собаки полностью зависят от хозяина, то волки более самодостаточны. Они не смотрят преданным взглядом щенка, говорит Алида. Именно поэтому девушка и захотела завести гибрида. Прогулки строго в металлическом наморднике, как и с любой крупной собакой. В городе волчица гуляет на поводке. Кости Кира разминает на природе. Но Алида не боится, что та может сбежать. Возле хозяйки её держит не привязь, а запах. Обоняние у волков в разы сильнее, чем у собак.
Сколько волка ни корми, он всё равно в лес смотрит. Эту пословицу Алида слышала уже не раз. Объясняет: народная мудрость верна в отношении диких зверей. А Кира никогда не была в такой среде. Волчица воспитана не стаей, а человеческой семьей. Так что смотрит она в их направлении.